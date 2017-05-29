Коррекция российского рынка еще не завершилась - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Наступающая неделя, к сожалению, задает минимум направленных тенденций на финансовых рынках, - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Андрей Хохрин. - Предсказуемость большинства инструментов представляется низкой. В растущем тренде остается американский рынок акций. Как и ранее, полагаю, что ориентир роста на июнь - около 2 600 п. по S&P500 (сейчас 2 415 п.). Разговоров о будущем развороте много. Я тоже его ожидаю в какой-то перспективе. Однако пока, похоже, не время. Ждем продолжения роста".

Нефть - ньюсмейкер прошлой недели. Информационный ажиотаж вокруг нее сейчас будет угасать, полагает эксперт. А сама нефть, хоть это и не небесспорное суждение, видимо, по мнению А. Хохрина, в сторону 45 долларов за баррель Брент.

"Если придерживаться такого развития ситуации, то рубль способен на ослабление, - заключает эксперт ИК. - Выход к 58-59 рублям за доллар в близкой перспективе - одна из вероятных возможностей. Однако сценарий может и круто поменться, а пара доллар/рубль, пусть и локально, может, напротив, уйти к 55. Хотя оба предположения не опровергают базовой мысли: отскок пары доллар/рубль вверх созрел и, как видится, состоится в ближайшее время. Отечественный рынок акций может пойти и вниз, и вверх. Хотя более уместным было бы его дальнейшее сползание под 1900 п. по ММВБ. Вообще, не похоже, что коррекция, начавшаяся в январе, завершилась. Более предсказуемым считаю снижение акций Сбербанка. Вобрав в себя избыточное количество хороших новостей и позитивных ожиданий, сейчас они будут все более тяготеть к, возможно, коррекционному, но весьма заметному удешевлению".