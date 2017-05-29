Прогноз на неделю: фактор конца месяца может привести к временному дефициту ликвидности - БКС

Фактор конца месяца может привести к временному дефициту ликвидности на текущей неделе, говорится в обзоре финансовой группы (ФГ) "БКС".

"Уплата налога на прибыль юридическими лицами (около 300 млрд рублей), предстоящая сегодня, скорее всего, не окажет значительного влияния на динамику ставок, учитывая достаточный объем ликвидности в банковской системе. Тем не менее, традиционный фактор конца месяца, связанный с необходимостью выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности, может привести к временному дефициту ликвидности и оказать некоторое повышательное давление на ставки", - пишут аналитики.

Кроме того, они отмечают, что, по их прогнозам, торговая активность на рынке ОФЗ в начале недели будет невысокой, поскольку основные западные площадки закрыты в связи с празднованием Дня поминовения. "Мы считаем, что доходности снизятся в течение недели в случае отсутствия каких-либо негативных сюрпризов, поскольку недавняя коррекция выглядит чрезмерной на фоне позитивных макроданных. В России на этой неделе выйдет отчет по инфляции за неделю (среда) и индекс PMI в производственном секторе (четверг). Существенное влияние на ход торгов сможет оказать публикация в пятницу отчета по числу новых рабочих мест без учета сельского хозяйства в США - данные могут добавить ясности относительно дальнейших действий ФРС. Повышение ставок в июне представляется на настоящий момент решенным делом, однако слабые данные по рынку труда могут привести к пересмотру ожиданий", - говорится в обзоре.