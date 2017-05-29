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29 мая 2017 года 13:34
Прогноз на неделю: фактор конца месяца может привести к временному дефициту ликвидности - БКС
Фактор конца месяца может привести к временному дефициту ликвидности на текущей неделе, говорится в обзоре финансовой группы (ФГ) "БКС". "Уплата налога на прибыль юридическими лицами (около 300 млрд рублей), предстоящая сегодня, скорее всего, не окажет значительного влияния на динамику ставок, учитывая достаточный объем ликвидности в банковской системе. Тем не менее, традиционный фактор конца месяца, связанный с необходимостью выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности, может привести к временному дефициту ликвидности и оказать некоторое повышательное давление на ставки", - пишут аналитики. Кроме того, они отмечают, что, по их прогнозам, торговая активность на рынке ОФЗ в начале недели будет невысокой, поскольку основные западные площадки закрыты в связи с празднованием Дня поминовения. "Мы считаем, что доходности снизятся в течение недели в случае отсутствия каких-либо негативных сюрпризов, поскольку недавняя коррекция выглядит чрезмерной на фоне позитивных макроданных. В России на этой неделе выйдет отчет по инфляции за неделю (среда) и индекс PMI в производственном секторе (четверг). Существенное влияние на ход торгов сможет оказать публикация в пятницу отчета по числу новых рабочих мест без учета сельского хозяйства в США - данные могут добавить ясности относительно дальнейших действий ФРС. Повышение ставок в июне представляется на настоящий момент решенным делом, однако слабые данные по рынку труда могут привести к пересмотру ожиданий", - говорится в обзоре.
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30 мая 2017 года 09:01
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.29 мая 2017 года 18:23
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.29 мая 2017 года 15:58
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.29 мая 2017 года 15:49
Москва. 29 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
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.29 мая 2017 года 14:40
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,59 до $1,31 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать". "Мы скорректировали модель оценки "АЛРОСА" с учетом... читать дальше
.29 мая 2017 года 14:11
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.29 мая 2017 года 13:54
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.29 мая 2017 года 13:19
Ожидаемый торговый диапазон составляет 56,30-56,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль начал день со снижения по отношению к доллару, однако затем отыграл позиции на фоне стабильной нефти. В то же время стоит учитывать, что российская валюта осталась без поддержки от налогового периода: пик платежей пройден. Давление на курс оказывает и внешнеполитическая конъюнктура: в ходе... читать дальше
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