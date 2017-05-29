Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции, теряют более 10% "префы" "Башнефти" из-за низких дивидендов

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно подрос в рамках коррекции на фоне относительно высокой нефти, обвалились более чем на 10% привилегированные акции "Башнефти" из-за низких дивидендов за прошлый год.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1939,21 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1078,01 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар подрос до 56,67 рубля (+0,17 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,6%).

"Префы" "Башнефти" упали до 1090,5 рубля (-11,3%), минимум сделок достигал 991 рубля (-19,4%) - минимум с января 2015 года. Обыкновенные бумаги "Башнефти" на старте торгов падали более чем на 5%, но через час вышли в "плюс" на 0,4% (до 2992 рублей).

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей, в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд рублей. Кроме того, совет директоров принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Индексы в США в пятницу умеренно подросли, S&P 500 и Nasdaq достигли очередных рекордов по итогам торгов (рост обоих индексов был отмечен седьмую сессию подряд) при невысокой активности торгов перед длительными выходными (29 мая рынки США закрыты в связи с празднованием Дня памяти).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной, инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Китайские биржи закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работают торговые площадки Великобритании и Тайваня.

Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

Нефть в понедельник снижалась на азиатской сессии, но затем отыграла потери и стабилизировалась на фоне низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае.

Давление на нефть оказали пятничные данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 единиц - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $52,59 за баррель (+0,2% и +1,3% в пятницу), июльская цена WTI - $49,86 за баррель (+0,1% и +1,8% в пятницу).

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефть Brent торгуется выше $52 за баррель, цены стабилизировались после просадки на 5% в минувший четверг вследствие разочарования условиями сделки ОПЕК+. В США вышли неплохие статданные по ВВП за первый квартал, однако замедление роста в других основных мировых экономиках (Китай, Европа) по-прежнему вызывает беспокойство и заставляет инвесторов пристально следить за макроданными из этих регионов.

На этой неделе ожидается выход индексов PMI Китая, данные по производственной активности и уровню безработицы в Европе и США. Наиболее значимый - отчет по рынку труда США за май (будет опубликован в пятницу), особенно учитывая его влияние на монетарную политику ФРС. Также рынки могут отреагировать на заявления Дональда Трампа на саммите G7 о его поддержке антироссийских санкций, что идет вразрез с сообщениями о том, что президент США изучает возможность их смягчения.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в понедельник фондовые биржи Китая, США и Великобритании закрыты из-за праздников, внешний фон в целом можно охарактеризовать как нейтральный. Участникам российского рынка акций остается ориентироваться на нефть, которая после успешного саммита ОПЕК+ стабилизировалась в районе $52,5 за баррель. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать, что нефть опустится ниже $50 за баррель.

Таким образом, в понедельник индексы ММВБ и РТС продолжат движение в боковом тренде, неподалеку от отметок 1935 пунктов и 1075 пунктов соответственно.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает умеренного роста индекса ММВБ на фоне ослабления рубля. В понедельник ожидается низкая ликвидность на российском и мировых рынках из-за отсутствия американских инвесторов, которые празднуют День памяти. Понедельник будет безыдейным, но оставшиеся дни недели будут продуктивными для трейдеров. Ожидаются данные по ключевой макростатистике США, индекс цен на личные расходы населения, коэффициент безработицы и новые рабочие места вне сельскохозяйственного сектора. Это может стать поводом для укрепления евро в течение недели, но в пользу доллара может сыграть позитивная оценка инвесторами зарубежного турне президента США.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в мае вероятность повышения ставки ФРС колебалась от 70% до 90%, поэтому все внимание рынка будет сосредоточено на пятничных данных по рынку труда США. Кроме того, цифры за май должны будут прояснить состояние китайской экономики, где наибольшее беспокойство вызывает закредитованность, которая угрожает стабильности роста деловой активности. В еврозоне важнейшей статистикой будет отчет по инфляции, которая все же оказалась далеко не временным явлением.

Нефть остается под давлением данных Baker Hughes. В Goldman Sachs полагают, что добыча в США увеличится на 785 тыс. б/с в 2017 году (по сравнению с объемами в конце 2016 году), даже если число буровых установок не продолжит расти. На прошлой неделе добыча в США выросла до 9,32 млн б/с., а год назад она составляла 8,77 млн б/с.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, договор ОПЕК+ о сокращении добычи был продлен на девять месяцев (до конца марта 2018 года), однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло. Ливия и Нигерия, освобожденные от сокращения добычи по условиям договора, продолжат добывать нефть без ограничений, несмотря на то, что они вносят существенную лепту в формирование избытка объемов запасов на мировом рынке.

Продление договора на девять месяцев было учтено рынком в ценах еще до заседания ОПЕК, поэтому драматических изменений цен на "черное золото" не произошло. Продление договора о сокращении добычи, скорее всего, поспособствует образованию нового долгосрочного уровня поддержки нефтяных цен на уровне $47 за баррель. "Нефтяная пружина" находится в сжатом состоянии и готова подбросить нефтяные цены в район $62 за баррель, как только начнется возвращение запасов нефти к нормальным уровням.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,7%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Европлана" (MOEX: EPLN) (+1,4%).

Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-16,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3% и -1,5% "префы"), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,21 млрд рублей (из них 0,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).