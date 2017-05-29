Сегодня стоит ждать закрытия вблизи 1930 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"В этот понедельник, 29 мая, на отечественном рынке наблюдается низкая торговая активность, что вызвано выходным днем в США, спокойным новостным фоном и "боковой" динамикой цены на нефть. Исключением являются привилегированные акции Башнефти, которые падают более чем на 10% на новости о предлагаемых к утверждению собранием акционеров дивидендов в размере 0,10 руб. на акцию, что в 1600 раз меньше, чем годом ранее. Это связано со сменой собственника, и, по-видимому, теперь владельцы "префов" не будут получать высокий дивиденд. Сегодня в фокусе нет новостей, которые бы потрясли рынки. Я полагаю, что стоит ждать закрытия вблизи текущего уровня — 1930 пунктов по индексу ММВБ. Из-за ситуации с дивидендами "Башнефти" есть вероятность, что рынок снизится в пределах 0,5% в основных бумагах, поскольку вышеупомянутые новости плохо влияют на инвестиционный климат", - комментирует ситуацию начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.