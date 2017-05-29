Ожидаемый торговый диапазон составляет 56,30-56,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль начал день со снижения по отношению к доллару, однако затем отыграл позиции на фоне стабильной нефти. В то же время стоит учитывать, что российская валюта осталась без поддержки от налогового периода: пик платежей пройден. Давление на курс оказывает и внешнеполитическая конъюнктура: в ходе итальянского саммита G7 прозвучали заявления о возможном расширении санкций против Москвы. Доллар находится под влиянием неопределенности, вызванной публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы: участники рынка сомневаются, что процентные ставки в июне гарантированно будут повышены. Курс американской валюты во многом будет зависеть от месячных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе: хороший отчет способен привести к укреплению доллара, тогда как слабые показатели вынудят инвесторов играть на понижение. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,30-56,80 руб./доллар", - отмечают специалисты Уральского Банка Реконструкции и Развития.