По паре евро/доллар несколько увеличилась вероятность коррекции в район 1,1050-1,11 - Промсвязьбанк

"На валютном рынке пара евро/доллар в последние дни консолидируется в диапазоне 1,1150-1,1250. Импульс на укрепление единой европейской валюты в последние дни приостановился, и, на наш взгляд, несколько увеличилась вероятность коррекции в район 1,1050-1,11. Сегодня вечером рынок может услышать новую порцию привычно мягких комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, но относительно слабая активность торгов из-за выходного дня в Штатах делает базовым сценарий с относительно невысокой торговой активностью. Фактором, который может вызвать новую волну распродаж по американскому доллару на этой неделе, является возможный негатив от выступления Дж.Коми перед специальным комитетом Сената".