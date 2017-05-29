В базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 за доллар в начале лета - Банк "Санкт-Петербург"

"Действия ОПЕК в среднесрочной перспективе должны оказать положительное воздействие на уровень и стабильность нефтяных котировок. Но переукрепление рубля, связанное с операциями "carry trade", создает потенциал для ослабления национальной валюты. Накопленный объем операций Минфина на валютном рынке также начнет оказывать более сильное влияние на курс рубля в третьем квартале на фоне сезонного ослабления текущего счета. В базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 за доллар в начале лета", - указывают специалисты Банка "Санкт-Петербург".