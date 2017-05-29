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29 мая 2017 года 12:29

Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю составил $50 млн - EPFR

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 18 по 24 мая 2017 года составил $50 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, по данным EPFR, за отчетный период активные фонды вывели из акций РФ $66,6 млн, а пассивные фонды пополнились на $16,6 млн. С начала года приток средств в пассивные фонды составил $1,4 млрд, тогда как вложения в активные фонды были ограничены и составляют всего $196 млн, пишут эксперты.

Фонды, специализирующиеся только на акциях РФ (Russia-dedicated funds), с 18 по 24 мая потеряли $103 млн. За этот период через фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) в российские акции пришло $45,7 млн. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды GEM и Russia-dedicated funds учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.

Опубликовано: /Интерфакс/
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