До конца 2017 г. доходность "коротких" выпусков ОФЗ снизится, а доходность "длинных" может немного подрасти - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Повышенный спрос на ОФЗ связан с разницей ставок на нашем внутреннем и внешнем (европейском и американском) рынках. Особенно спрос вырос после ноябрьского решения ОПЕК сократить добычу, что придало стабильности нефтяным котировкам и, как следствие, курсу рубля. В то же время наш ЦБ придерживался жесткой риторики по ставке и лишь в апреле этого года сделал существенный шаг по ее снижению. Это не замедлило отразиться на динамике спроса нерезидентов на новые выпуски. Конечно, Минфин создает себе проблему в будущем, занимая по высоким ставкам, но это выбор правительства для покрытия текущего дефицита бюджета - наращивание долга, а не девальвация. Думаю, после выборов 2018 года приоритеты изменятся. Судя по решению ОПЕК, рынок нефти до конца года останется стабильным. Недавние заявления ЦБ о прогнозах по ставке до 2020 года тоже будут способностям сохранению сложившихся уровней цен и доходностей ОФЗ. С другой стороны, в планах Минфина занять в этом году более 1 млрд руб., что при снижении ставок будет сделать проблематично. Скорее всего, до конца 2017 года доходность "коротких" выпусков ОФЗ снизится наряду со ставкой ЦБ, а доходность "длинных" может немного подрасти, то есть произойдет выравнивание кривой доходности. А что будет в 2018 году загадывать рано", - комментирует ситуацию управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.