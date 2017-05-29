Слабость рубля будет сохраняться в ближайшее время - РосЕвроБанк

"На фоне охлаждения рынка нефти, где стоимость Brent вернулась $52,15 за баррель, рубль демонстрирует ожидаемое ослабление. В понедельник торги начались падением на 25 коп. - до 56,76 за доллар. Судя по всему, слабость рубля будет сохраняться в ближайшее время. Нефть уже не обеспечивает необходимой поддержки, и пока нет никаких причин для роста. При этом пройден пик налоговых платежей, сегодня состоится уплата налога на прибыль, и это означает возможное усиление давления на рубль. Уже сегодня рубль будет тестировать 56,8 за доллар и 63,65 за евро, а затем, скорее всего, стоит ждать консолидации. Тем не менее, сейчас все указывает на дальнейшее нисходящее движение по рублю в основном из-за ожиданий инвесторов относительно его ослабления. Практически никто не сомневается, что летний период для российской валюты будет сложным, а нефть вряд ли будет позитивным фактором как минимум до четвертого квартала 2017 года. Скорее всего, позитив с нефтяного рынка рубль почувствует уже в следующем году", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.