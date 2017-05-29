Помимо нефти у рубля сейчас нет поводов для снижения - Банк "Зенит"

"Рубль слабо учел в котировках снижение цен на нефть после итогов заседания в формате ОПЕК+. Помимо нефти у рубля сейчас нет поводов для снижения, однако, если волатильность сырьевых рынков повысится, то у российской валюты не будет шансов сохранить текущие уровни курсов. Стоит также отметить, что интерес к внутреннему долговому рынку постепенно снижается, несмотря на продолжающий тренд на снижение инфляционного давления, что может быть опережающим сигналом постепенного сворачивания масштабной торговли на разницах процентных ставок", - отмечают аналитики Банка "Зенит".