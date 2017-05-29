Первой целью для восстановления цены в ближайшее время может быть уровень в районе $53 за баррель Brent - TeleTrade

"Цены нефти Brent с 5 мая до оглашения решения ОПЕК выросли на 17% - c $46,6 до $54,7 - в основном на идее о продлении соглашения о сокращении добычи. Причём наиболее вероятный сценарий был - пролонгация на 9 месяцев без изменения объёмов. Его ожидание уже было заложено в цены. И когда произошло именно это, многие инвесторы посчитали, что их цель в покупках достигнута. Новых драйверов рынок не предложил (например, продление до 1 года, более глубокое сокращение и пр.). Поэтому началась фиксация прибыли, выход из сделок покупки. Технически это означало продажи, они стали давить на цену. Котировки дошли вниз до уровней "стоп-приказов" на продажу от тех участников рынка, которые стояли в покупках и хотели ограничить потери при снижении цены. Эти "ордера" усилили движение вниз, которое в результате получилось достаточно резким, до $51. Но сильное падение было лишь по скорости. А по величине - вполне нормальная коррекция в половину хода от последнего роста. Он шёл двадцать дней, а коррекция случилась за один день именно из-за события. Работало известное на рынке правило - покупали "на слухах", на ожиданиях, а продавали "на фактах". Первой целью для восстановления цены в ближайшее время может быть уровень в районе $53 с последующим ростом к $57-58 в предстоящие месяцы по мере уменьшения запасов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.