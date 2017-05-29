Торги на российском валютном рынке пройдут без резких колебаний - Росбанк

"В пятницу на российском валютном рынке не наблюдались значимые движения. Большую часть сессии рубль следовал за нефтяными котировками, завершив день на отметке USD/RUB 56,51 (-0,7% по итогам дня и недели). Сегодня торги также обещают пройти без резких колебаний по причине выходного дня в США. Примечательно, что на мировом валютном рынке на прошлой неделе доллару удалось приостановить тенденцию на ослабление против валют других развитых экономик. Индекс DXY консолидировался в диапазоне 97,0-97,5 (на закрытие пятницы), очевидно, готовясь, взять "реванш" за недавние потери".