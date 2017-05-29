Нефть в ближайшее время вернется к 53+ долларам/баррель - Промсвязьбанк

"Сегодня активность торгов нефтью ожидается слабой ввиду выходных дней в США, Китае и Великобритании. Пока нефть удерживается между 50- и 200-дневными средними, на уровне 52 доллара/баррель. Мы ждем, что нефть в ближайшее время вернется к 53+ долл./баррель, поскольку, во-первых, вступит в силу автомобильный сезон в США (начнут разгружаться запасы), во-вторых, даже без снижения квот само по себе продление соглашения ОПЕК+ не является негативным фактором, наоборот, оно позволяет рынку нефти двигаться к балансу, хотя, конечно, для серьезного снижения глобальных запасов нефти его недостаточно", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.