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Главная / Мнения аналитиков / К покупкам можно рекомендовать акции "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро" - Алор Брокер
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29 мая 2017 года 10:06
К покупкам можно рекомендовать акции "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро" - Алор Брокер
"Российский фондовый рынок может начать неделю на позитивной ноте. Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС подскочит на 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 56,3 рубля и 63 рублей соответственно. Важных макроэкономических данных сегодня не выходит, но на динамику торгов может повлиять выступление главы ЕЦБ Драги в 16:00 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро", цены которых в последние дни начали среднесрочный восходящий тренд. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Транснефти", "Сбербанка" и "Мосбиржи", ставшими аутсайдерами на прошлой неделе", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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29 мая 2017 года 10:20
"Сегодня активность торгов нефтью ожидается слабой ввиду выходных дней в США, Китае и Великобритании. Пока нефть удерживается между 50- и 200-дневными средними, на уровне 52 доллара/баррель. Мы ждем, что нефть в ближайшее время вернется к 53+ долл./баррель, поскольку, во-первых, вступит в силу... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:57
о мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник сессия на рынке акций начнется нейтрально. Торги будут проходить при низкой активности инвесторов из-за выходных в Великобритании и США. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:52
"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон, что может определить открытие сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ. Движение индексов в течение дня может быть невыразительным ввиду отсутствия внешних ориентиров из-за праздничных дней в США, Великобритании и Китае", -... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:48
Вполне вероятно, что впереди тестирование весенних минимумов по ММВБ с падением до 1900 пунктов или даже ниже - "Открытие Брокер"
"Российский рынок продолжает своё неспешное нисхождение на фоне закрытия реестров на получение дивидендов и дивидендных разочарований. Нефть не обещает какого-либо бурного роста, что давит на нефтегазовые бумаги. Банковскому сектору начали прогнозировать замедление темпов роста прибыли при... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:46
Большая часть аналитиков в понедельник прогнозируют нейтральное открытие рынка акций РФ. Торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в Великобритании и США. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:45
Москва. 29 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:41
"В пятницу котировки Brent переключились в режим восстановления. Отскочив от 8-дневных минимумов в районе 51, актив поднялся в район 52,60, набрав внутри дня 1,75%. В сырьевом сегменте наступила техническая коррекция после эмоциональной реакции трейдеров на итоги заседания ОПЕК+. Однако рынок... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:35
S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно повысились в пятницу, Dow Jones завершил торги в пятницу слабым снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:32
"Инвесторы, разочарованные действием ОПЕК, поспешили скинуть излишне набранные рисковые позиции, в результате чего просел и российский рынок акций: ММВБ на 1,43%, РТС на 1,35%. Дабы хоть как-то смягчить реакцию биржевиков, Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК располагают и другими средствами... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:24
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent частично отыграли потери, понесенные после... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:16
краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. По данным технического анализа, индекс вышел к нижней границе широкого консолидационного канала – существенных оснований для пробоя границы пока не наблюдается, а... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:08
"Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально. Начало недели, по нашему мнению, пройдет на фоне сохранения соотношения сил на стороне продавцов. В следующие сессии высоки шансы на снижение к 1900-1920 пунктам по индексу ММВБ, где вероятны новые попытки возобновить рост.... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:01
"Исходя из динамики развивающихся рынков в пятницу вечером, сегодня можно предположить позитивное открытие нашего рынка акций. На этой неделе дополнительное внимание привлечет включение Пакистана в индекс развивающихся рынков MSCI. Британское издание "The Economist" предположило, что Пакистан... читать дальше
.26 мая 2017 года 19:54
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели подросли благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:50
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов. читать дальше
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