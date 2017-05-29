К покупкам можно рекомендовать акции "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро" - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок может начать неделю на позитивной ноте. Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС подскочит на 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 56,3 рубля и 63 рублей соответственно. Важных макроэкономических данных сегодня не выходит, но на динамику торгов может повлиять выступление главы ЕЦБ Драги в 16:00 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро", цены которых в последние дни начали среднесрочный восходящий тренд. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Транснефти", "Сбербанка" и "Мосбиржи", ставшими аутсайдерами на прошлой неделе", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.