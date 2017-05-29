Вполне вероятно, что впереди тестирование весенних минимумов по ММВБ с падением до 1900 пунктов или даже ниже - "Открытие Брокер"

"Российский рынок продолжает своё неспешное нисхождение на фоне закрытия реестров на получение дивидендов и дивидендных разочарований. Нефть не обещает какого-либо бурного роста, что давит на нефтегазовые бумаги. Банковскому сектору начали прогнозировать замедление темпов роста прибыли при снижающихся реальных доходах населения. Соответственно, бумаги продолжат искать уровни, на которых они не будут вызывать сомнения в покупке. Вполне вероятно, что впереди нас ожидает тестирование весенних минимумов по ММВБ с возможностью падения до 1900 пунктов или даже ниже. Рубль пока смотрится более устойчивым. Реакция на нефть остаётся слабой, но реальное беспокойство может появиться на рынке ОФЗ. Все майские аукционы Минфина были слабыми, а 17 и 24 мая ведомство вовсе не смогло разместить весь предложенный объём. Поэтому стоит следить именно за этим сегментом финансового рынка. Если распродажи ОФЗ продолжатся вместе со слабостью размещений, то для спекулянтов это будет сигналом к выводу средств", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.