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Главная / Мнения аналитиков / Вполне вероятно, что впереди тестирование весенних минимумов по ММВБ с падением до 1900 пунктов или даже ниже - "Открытие Брокер"
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29 мая 2017 года 09:48
Вполне вероятно, что впереди тестирование весенних минимумов по ММВБ с падением до 1900 пунктов или даже ниже - "Открытие Брокер"
"Российский рынок продолжает своё неспешное нисхождение на фоне закрытия реестров на получение дивидендов и дивидендных разочарований. Нефть не обещает какого-либо бурного роста, что давит на нефтегазовые бумаги. Банковскому сектору начали прогнозировать замедление темпов роста прибыли при снижающихся реальных доходах населения. Соответственно, бумаги продолжат искать уровни, на которых они не будут вызывать сомнения в покупке. Вполне вероятно, что впереди нас ожидает тестирование весенних минимумов по ММВБ с возможностью падения до 1900 пунктов или даже ниже. Рубль пока смотрится более устойчивым. Реакция на нефть остаётся слабой, но реальное беспокойство может появиться на рынке ОФЗ. Все майские аукционы Минфина были слабыми, а 17 и 24 мая ведомство вовсе не смогло разместить весь предложенный объём. Поэтому стоит следить именно за этим сегментом финансового рынка. Если распродажи ОФЗ продолжатся вместе со слабостью размещений, то для спекулянтов это будет сигналом к выводу средств", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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29 мая 2017 года 10:20
"Сегодня активность торгов нефтью ожидается слабой ввиду выходных дней в США, Китае и Великобритании. Пока нефть удерживается между 50- и 200-дневными средними, на уровне 52 доллара/баррель. Мы ждем, что нефть в ближайшее время вернется к 53+ долл./баррель, поскольку, во-первых, вступит в силу... читать дальше
.29 мая 2017 года 10:06
К покупкам можно рекомендовать акции "Сургутнефтегаза" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро" - Алор Брокер
"Российский фондовый рынок может начать неделю на позитивной ноте. Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС подскочит на 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 56,3 рубля и 63 рублей соответственно. Важных макроэкономических данных сегодня не выходит, но на динамику торгов может повлиять выступление... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:57
о мнению аналитиков ИК "Атон", в понедельник сессия на рынке акций начнется нейтрально. Торги будут проходить при низкой активности инвесторов из-за выходных в Великобритании и США. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:52
"Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон, что может определить открытие сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ. Движение индексов в течение дня может быть невыразительным ввиду отсутствия внешних ориентиров из-за праздничных дней в США, Великобритании и Китае", -... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:46
Большая часть аналитиков в понедельник прогнозируют нейтральное открытие рынка акций РФ. Торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в Великобритании и США. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:45
Москва. 29 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:41
"В пятницу котировки Brent переключились в режим восстановления. Отскочив от 8-дневных минимумов в районе 51, актив поднялся в район 52,60, набрав внутри дня 1,75%. В сырьевом сегменте наступила техническая коррекция после эмоциональной реакции трейдеров на итоги заседания ОПЕК+. Однако рынок... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:35
S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно повысились в пятницу, Dow Jones завершил торги в пятницу слабым снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник. читать дальше
.29 мая 2017 года 09:32
"Инвесторы, разочарованные действием ОПЕК, поспешили скинуть излишне набранные рисковые позиции, в результате чего просел и российский рынок акций: ММВБ на 1,43%, РТС на 1,35%. Дабы хоть как-то смягчить реакцию биржевиков, Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК располагают и другими средствами... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:24
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent частично отыграли потери, понесенные после... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:16
краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. По данным технического анализа, индекс вышел к нижней границе широкого консолидационного канала – существенных оснований для пробоя границы пока не наблюдается, а... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:08
"Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально. Начало недели, по нашему мнению, пройдет на фоне сохранения соотношения сил на стороне продавцов. В следующие сессии высоки шансы на снижение к 1900-1920 пунктам по индексу ММВБ, где вероятны новые попытки возобновить рост.... читать дальше
.29 мая 2017 года 09:01
"Исходя из динамики развивающихся рынков в пятницу вечером, сегодня можно предположить позитивное открытие нашего рынка акций. На этой неделе дополнительное внимание привлечет включение Пакистана в индекс развивающихся рынков MSCI. Британское издание "The Economist" предположило, что Пакистан... читать дальше
.26 мая 2017 года 19:54
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели подросли благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:50
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов. читать дальше
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