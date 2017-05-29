Действия Трампа подрывают потенциал роста нефти - eToro

"В пятницу котировки Brent переключились в режим восстановления. Отскочив от 8-дневных минимумов в районе 51, актив поднялся в район 52,60, набрав внутри дня 1,75%. В сырьевом сегменте наступила техническая коррекция после эмоциональной реакции трейдеров на итоги заседания ОПЕК+. Однако рынок по-прежнему сомневается в эффективности действий экспортеров особенно на фоне повышения активности сланцевых производителей США. Но более важным фактором для нефти могут стать действия американского президента Трампа, который вознамерился продать половину стратегического нефтяного резерва страны, сославшись на повышение уровня нефтедобычи. Если на все еще перенасыщенный мировой рынок в одночасье хлынет такой объем нефти, Brent рискует подешеветь, несмотря на усилия стран ОПЕК+. В краткосрочной перспективе спекуляции на эту тему могут помешать дальнейшему восстановлению котировок. Возвращение цен ниже отметки 52 послужит "медвежьим" техническим сигналом", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.