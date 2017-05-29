Надежда на рост индекса ММВБ не угасла, но нужны драйверы - TeleTrade

"Инвесторы, разочарованные действием ОПЕК, поспешили скинуть излишне набранные рисковые позиции, в результате чего просел и российский рынок акций: ММВБ на 1,43%, РТС на 1,35%. Дабы хоть как-то смягчить реакцию биржевиков, Александр Новак сообщил, что Россия и ОПЕК располагают и другими средствами для поддержки цен и используют их, если потребуется. При этом министр энергетики РФ указал на наращивание активности сланцевиков в США, которое мешает нефтяным ценам укрепляться. Нефтяные фьючерсы на Brent и WTI закончили неделю на уровнях 52,51$ и 49,87$ за баррель, удержав свои 50% уровни коррекции по Фибоначчи к предыдущему росту. Это позитивный момент, дающий основание полагать, что не всё потеряно, и желание покупать нефть игроков не покинуло. Несмотря на то, что наш рынок просел чуть глубже, чем я рассчитывала, я остаюсь приверженцем повышения котировок. Отменой моего сценария будет двухдневное закрытие индекса ММВБ под уровнем 1930 пунктов. На месячном графике этот уровень совпадает с ЕМА21 этого временного периода. Но если вместо этого сначала будет пройден уровень 1950 пунктов, через который проходит сопротивление, проведенное по пиковым значениям, начиная с 11 мая, а впоследствии будет взят и уровень 1975 пунктов - уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то я буду продолжать настаивать, что индекс находится в коррекционной волне "В" и ждать дальнейшего восстановления нашего рынка", комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.