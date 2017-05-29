Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent частично отыграли потери, понесенные после разочаровавших нефтяной рынок решений ОПЕК, но остаются под давлением в районе отметки $52 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть его колебания вблизи текущих уровней при слабо насыщенном внешнем фоне и пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США и Великобритании", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.