Возможен некоторый период консолидации по индексу РТС - ИФ "Олма"

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. По данным технического анализа, индекс вышел к нижней границе широкого консолидационного канала – существенных оснований для пробоя границы пока не наблюдается, а значит, возможна приостановка наметившегося ранее снижения. Выходной в США (День поминовения) и характер торгов на сырьевых площадках способствуют сохранению низкой активности на рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара США к рублю в соответствии с динамикой курса доллара к глобальной корзине валют.