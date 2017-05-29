Утренние прогнозы: нейтральное начало

Большая часть аналитиков в понедельник прогнозируют нейтральное открытие рынка акций РФ. Торговая активность будет пониженной из-за выходного дня в Великобритании и США.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть его колебания вблизи текущих уровней при слабо насыщенном внешнем фоне и пониженной активности инвесторов из-за нерабочего дня в США и Великобритании".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально. Начало недели, по нашему мнению, пройдет на фоне сохранения соотношения сил на стороне продавцов. В следующие сессии высоки шансы на снижение к 1900-1920 пунктам по индексу ММВБ, где вероятны новые попытки возобновить рост. Значимым сопротивлением на неделю выступает 1960-1970 пунктов. Закрытие одного из дней выше данного рубежа предположительно могло бы стать признаком изменения ситуации в пользу покупателей".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. По данным технического анализа, индекс вышел к нижней границе широкого консолидационного канала – существенных оснований для пробоя границы пока не наблюдается, а значит, возможна приостановка наметившегося ранее снижения. Выходной в США (День поминовения) и характер торгов на сырьевых площадках способствуют сохранению низкой активности на рынке акций".

ИК "Атон": "В понедельник сессия на рынке акций начнется нейтрально. Торги будут проходить при низкой активности инвесторов из-за выходных в Великобритании и США".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон, что может определить открытие сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ. Движение индексов в течение дня может быть невыразительным ввиду отсутствия внешних ориентиров из-за праздничных дней в США, Великобритании и Китае".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Исходя из динамики развивающихся рынков в пятницу вечером, сегодня можно предположить позитивное открытие нашего рынка акций. На этой неделе дополнительное внимание привлечет включение Пакистана в индекс развивающихся рынков MSCI. Британское издание "The Economist" предположило, что Пакистан станет наиболее быстрорастущей мусульманской экономикой в мире в 2017 году. Правда, торговая активность сегодня будет снижена из-за государственных праздников в Китае, США и Великобритании".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Несмотря на то, что наш рынок просел чуть глубже, чем я рассчитывала, я остаюсь приверженцем повышения котировок. Отменой моего сценария будет двухдневное закрытие индекса ММВБ под уровнем 1930 пунктов. На месячном графике этот уровень совпадает с ЕМА21 этого временного периода. Но если вместо этого сначала будет пройден уровень 1950 пунктов, через который проходит сопротивление, проведенное по пиковым значениям, начиная с 11 мая, а впоследствии будет взят и уровень 1975 пунктов - уровень быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, то я буду продолжать настаивать, что индекс находится в коррекционной волне "В" и ждать дальнейшего восстановления нашего рынка".