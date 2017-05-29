На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 29 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно повысились в пятницу, однако этого оказалось достаточно, чтобы индикаторы достигли очередных рекордов по итогам торгов. Рост обоих индексов был отмечен седьмую сессию подряд. Тем временем Dow Jones завершил торги в пятницу слабым снижением. Активность пятничных торгов была слабой: трейдеры предпочли освободиться пораньше в преддверие длительных выходных. В понедельник, 29 мая, рынки США закрыты в связи с праздником (День памяти).

В пятницу министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения оценку роста американской экономики в первом квартале 2017 года. ВВП США в минувшем квартале увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга. Предварительная оценка равнялась 0,7%. Подъем американской экономики в январе-марте замедлился по сравнению с 2,1% в IV квартале.

Тем временем, майское значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено в худшую сторону. Окончательное значение индекса составило 97,1 пункта по сравнению с предварительной оценкой в 97,7 пункта и апрельским уровнем в 97 пунктов. Данные о заказах на товары длительного пользования в США, также обнародованные в пятницу, указали на первое снижение их объема за последние пять месяцев, что, по мнению экспертов, указывает на "охлаждение" роста производственного сектора страны. Объем заказов длительного пользования снизился в прошлом месяце на 0,7%. Динамика показателя, однако, оказалась лучше ожиданий рынка: опрошенные MarketWatch аналитики в среднем прогнозировали падение показателя на 1%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику. При этом инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,02%. Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:21 МСК прибавил 0,11%. Китайские биржи закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник не работают торговые площадки в США, Великобритании и на Тайване.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК упал на 0,7%. Южнокорейский индикатор KOSPI к этому времени опустился на 0,04%, причем он показывает снижение в ходе первых торгов из последних семи. Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,15% - до $52,07 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на 1,34%, завершив торги на уровне $52,15 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в понедельник опустились на 0,18% - до $49,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 1,84% и закончила день на уровне $49,8 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 штук - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу лишь немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,367 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,687 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,01%, опустившись до 510,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Металлоинвест БО-08" (+0,3%), "ГТЛК-01" (+0,14%) и "Сбербанк БО-17" (+0,07%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-37" (-0,6%), "Башнефть-06" (-0,59%) и "РЖД-17" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых и планировала разместить бумаги объемом не менее 15 млрд рублей. В ходе book building объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,05% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые.

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 3 года.

ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) полностью разместило биржевые облигации серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 8,45% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также объявлена оферта через 3,5 года.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,6% годовых. Ставки 2-9-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, а также оферта через 4 года. Сбор заявок на бумаги прошел 26 мая. Техническое размещение выпуска запланировано на 6 июня.

ПАО "Волга Капитал" утвердило условия выпуска биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей. Пятилетние облигации будут размещаться по открытой подписке. Организатором и андеррайтером выступит банк "Держава". Ориентир ставки 1-го купона облигаций составляет 12% годовых. Также по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Облигации планируется размещать в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасило облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних облигаций была установлена в размере 11,5% годовых, ставка 9-11-го купонов - 13,5% годовых. Эмитент разместил облигации серии БО-05 объемом 1 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-8-го купонов 5-летних облигаций была установлена в размере 13,8% годовых.

Локо-банк принял решение 14 июня провести выкуп биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 4 млрд рублей по цене 100% от номинала. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 6 по 13 июня. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купонов - 14% годовых, 7-8-го купонов - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей.