Brent - $52 за баррель

S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно повысились в пятницу, Dow Jones завершил торги в пятницу слабым снижением. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite незначительно повысились в пятницу, однако этого оказалось достаточно, чтобы индикаторы достигли очередных рекордов по итогам торгов, пишет MarketWatch.

Рост обоих индексов был отмечен седьмую сессию подряд. Тем временем Dow Jones завершил торги в пятницу слабым снижением.

По итогам недели Dow Jones прибавил 1,3%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq - 2,1%.

Активность пятничных торгов была слабой: трейдеры предпочли освободиться пораньше в преддверие длительных выходных. В понедельник, 29 мая, рынки США закрыты в связи с праздником (День памяти).

Оборот торгов 26 мая составил 5,2 млрд акций, что является самым низким показателем с начала 2017 года, свидетельствуют данные Dow Jones.

"Это была еще одна отличная неделя для американского рынка, индексы достигли новых рекордов, хотя перспектива удлиненных выходных в США вызвала нерешительность среди инвесторов в пятницу", - отмечает аналитик IG Крис Бьючэмп.

В пятницу министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения оценку роста американской экономики в первом квартале 2017 года.

ВВП США в минувшем квартале увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга. Предварительная оценка равнялась 0,7%. Подъем американской экономики в январе-марте замедлился по сравнению с 2,1% в IV квартале.

Тем временем, майское значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено в худшую сторону. Окончательное значение индекса составило 97,1 пункта по сравнению с предварительной оценкой в 97,7 пункта и апрельским уровнем в 97 пунктов.

Данные о заказах на товары длительного пользования в США, также обнародованные в пятницу, указали на первое снижение их объема за последние пять месяцев, что, по мнению экспертов, указывает на "охлаждение" роста производственного сектора страны.

Объем заказов длительного пользования снизился в прошлом месяце на 0,7%. Динамика показателя, однако, оказалась лучше ожиданий рынка: опрошенные MarketWatch аналитики в среднем прогнозировали падение показателя на 1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, выступая в Токио в пятницу, заявил, что американский Центробанк и финансовые рынки расходятся в прогнозах относительно перспектив изменения базовой процентной ставки.

Движение котировок финансовых активов с мартовского решения ФРС о подъеме ставки показывает, что предполагаемая инвесторами траектория ее изменения является чрезмерно агрессивной по сравнению с реальными данными о динамике экономики США, отметил Дж.Баллард.

Дж.Баллард, который в этом году не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), отметил, что мог бы поддержать одно или два повышения ставки, однако выступает против плана ФРС, предусматривающего серию ее подъемов в ближайшие несколько лет.

Акции ритейлера Best Buy подешевели по итогам торгов в пятницу на 3,7%. Накануне их стоимость взлетела на 21,5% благодаря сильной квартальной отчетности компании за минувший квартал.

Капитализация еще одного американского ритейлера - Home Depot Inc. - снизилась на 1%.

Бумаги Walt Disney подорожали на 1,1%, Goldman Sachs - на 0,5%.

Стоимость акций Nutanix Inc., работающей в сфере "облачных" технологий, подскочила на 11,5% после публикации компанией более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности.

Акции производителя Deckers Outdoor Corp. выросли в цене на 18,8% на фоне неожиданно сильных результатов компании за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу снизился на 0,01% - до 21080,28 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся менее чем на 0,1%, составив 2415,82 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,1% - до 6210,19 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.

При этом инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:16 МСК увеличились соответственно на 0,12% и 0,2%.

Гонконгский индикатор Hang Seng к 8:21 МСК вырос на 0,11%.

Китайские биржи закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник не работают торговые площадки в США, Великобритании и на Тайване.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК упал на 0,7%.

Южнокорейский индикатор KOSPI к этому времени опустился на 0,04%, причем он показывает снижение в ходе первых торгов из последних семи.

"На данный момент восприимчивость рынка достаточно сильно уменьшилась", - полагает рыночный аналитик IG Group Цзини Пань.

Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

В ходе торгов в понедельник дешевеют акции японских сталепроизводителей, включая Nippon Steel - на 2,9% и JFE - на 2,2%.

В Австралии снижаются котировки бумаг банков, в том числе рыночная стоимость Bank of Queensland опустилась на 2,8%, что является самым сильным падением с 20 апреля.

Между тем в Гонконге повышается цена акций китайских девелоперов, включая China Evergrande Group - более чем на 20% и Country Garden Holdings - почти на 9%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов опускаются в понедельник на фоне низкой активности торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК подешевели на $0,14 (0,27%) - до $52,01 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена выросла на $0,69 (1,34%), завершив торги на уровне $52,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник опустились на $0,15 (0,3%) - до $49,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,9 (1,84%) и закончила день на уровне $49,8 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent потеряла около 2,7% своей стоимости, WTI подешевела примерно на 1,7%, несмотря на 5%-ный скачок котировок в четверг после решения входящих и не входящих в ОПЕК стран о продлении ограничения на добычу нефти.

Негативное влияние на рынок оказали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Сырьевой аналитик ANZ Bank Даниэль Хайнс полагает, что нефтяные котировки будут повышаться в третьем квартале на фоне "реального сокращения добычи, которое скажется на рынках". Однако, отмечает он, движение вверх может быть ограниченным. По мнению эксперта, в предстоящем квартале цены на нефть могут приблизиться к уровню $60 за баррель, сообщает Dow Jones.