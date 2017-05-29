Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ откроет торги понедельника, скорее всего, нейтрально. Начало недели, по нашему мнению, пройдет на фоне сохранения соотношения сил на стороне продавцов. В следующие сессии высоки шансы на снижение к 1900-1920 пунктам по индексу ММВБ, где вероятны новые попытки возобновить рост. Значимым сопротивлением на неделю выступает 1960-1970 пунктов. Закрытие одного из дней выше данного рубежа предположительно могло бы стать признаком изменения ситуации в пользу покупателей. Существенное влияние на итоги недели могут оказать комплексные данные по рынку труда США за месяц, которые будут опубликованы в пятницу", - полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.