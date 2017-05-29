Сегодня можно предположить позитивное открытие нашего рынка акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Исходя из динамики развивающихся рынков в пятницу вечером, сегодня можно предположить позитивное открытие нашего рынка акций. На этой неделе дополнительное внимание привлечет включение Пакистана в индекс развивающихся рынков MSCI. Британское издание "The Economist" предположило, что Пакистан станет наиболее быстрорастущей мусульманской экономикой в мире в 2017 году. Правда, торговая активность сегодня будет снижена из-за государственных праздников в Китае, США и Великобритании. Если на Корейском полуострове на этой неделе не произойдет никаких "ракетных катаклизмов", то главным событием недели может стать выход отчета по занятости населения США за май (2 июня)", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.