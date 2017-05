Цены евробондов РФ по итогам недели подросли, суверенные спреды слегка сузились

Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели подросли благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Основное движение вверх отечественные евробонды продемонстрировали в начале недели, отыгрывая снижение политической напряженности в США, а также рост нефтяных цен на ожиданиях продления соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК+. Наиболее активный рост традиционно был зафиксирован в самых "длинных" евробондах России с погашением в 2042-2043 годах. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны настроены на продление действующих ограничений на добычу нефти на 9 месяцев (до 31 марта 2018 года). Это поможет производителям достичь цели по балансировке рынка и сокращению мировых запасов нефти до среднего уровня за пять лет, сказал он.

Во вторник и среду изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций были незначительными на фоне стабильной ситуации как в секторе американских казначейских обязательств, так и на нефтяных площадках. Мировые инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом мировые рынки слабо отреагировали на теракт в Манчестере, традиционно считающиеся активами "тихой гавани" золото и японская иена подорожали незначительно. В понедельник поздно вечером на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и 59 пострадали. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".

Тенденция к плавному росту цен в секторе российских еврооблигаций возобновилась 25 мая на фоне общемирового роста у инвесторов "аппетита к риску". В результате доходности отечественных евробондов снизились еще на 1-2 базисных пункта. Поддержку рынку, в частности, оказало снижение процентных ставок базовых активов - US Treasuries, произошедшее в среду после публикации протоколов майского заседания Федрезерва США. Участники рынка позитивно восприняли риторику протоколов, которая оказалась предсказуемой с точки зрения планомерности действий американского регулятора, а именно постепенного повышения процентных ставок. Кроме того, в первой половине дня позитивную роль сыграли цены на нефть, державшиеся вблизи отметки $54,5 за баррель сорта Brent.

"Большинство участников заседания согласились, что если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), прошедшего 2-3 мая.

Инвесторов не сильно смутило, что рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая впервые за 30 лет. Moody's ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг КНР до "A1" с "Aa3" из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Прогноз рейтинга был изменен на "стабильный" с "негативного". По мнению агентства, хотя продолжающиеся реформы, скорее всего, приведут к трансформации экономики и финансовой системы Китая, они вряд ли предотвратят дальнейший существенный рост долгов в экономике, сопровождаемый увеличением обязательств правительства. Аналитики Moody's считают, что уровень госдолга страны достигнет 40% ВВП к 2018 году и приблизится к 45% к концу десятилетия.

Вместе с тем в конце недели ситуация на нефтяных площадках заметно ухудшилась - котировки нефтяных фьючерсов упали по итогам торгов 25 мая почти на 5% из-за разочарования решением ОПЕК+ (цена Brent локально опускалась ниже отметки $51 за баррель). Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное ранее министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на 9 месяцев - до марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось. Трейдеры были разочарованы тем, что нефтедобывающие страны выбрали "безопасный вариант" сделки.

Таким образом, в последний день недели цены отечественных евробондов слегка скорректировались вниз под давлением ухудшившейся нефтяной конъюнктуры, вызвавшей также рост волатильности валютного курса рубля.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,03% и составила 120,56% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 1 базисный пункт и 26 мая составил 78 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,98%, с погашением в 2042 году - на 0,85% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 пунктов и составил 236 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,08%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,25% (их спред к US Treasuries сузился на 5 пунктов - до 151 базисного пункта), с погашением в 2020 году - на 0,1%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала из-за возросших внутриполитических рисков в США, а также в связи с ожиданиями очередного повышения процентных ставок Федрезервом в середине июня.