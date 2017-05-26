Рынок акций завершил снижением четвертую неделю подряд

Рынок акций РФ завершил снижением четвертую неделю подряд по индексу ММВБ из-за бегства инвесторов от рисков, а также упавшей нефти после ожидаемого решения ОПЕК+ по продлению соглашения о заморозке добычи на 9 месяцев и разочарований отсутствием расширения квот картеля.

В период с 22 по 26 мая индекс ММВБ просел на 1,4% - до 1934,25 пункта, индекс РТС потерял 1,4% и достиг 1073,04 пункта; доллар подешевел за неделю на 0,11 рубля, а августовская нефть Brent подешевела на 1,4% или $0,71.

Рынок акций РФ начал неделю с отката, несмотря на позитивную динамику внешних площадок в ожидании встречи нефтепроизводителей по вопросу продления соглашения об ограничении добычи; индекс ММВБ на фоне укрепления рубля опустился к 1950 пунктам, обновив минимум за месяц, при этом лидировали в падении бумаги энергетики. Поддержку "префам" "Транснефти" (+1%) оказали новости, что дивиденды компании за 2016 год примерно в пять раз превысят дивиденды предыдущего года (выплаты за 2016 год составят 8,4 тыс. руб. на акцию).

Нефть Brent поднялась к $54 за баррель на ожиданиях, что соглашение ОПЕК+ будет не только продлено, но и расширено. Статистику Baker Hughes об очередном увеличении активных буровых в США по итогам 18-й недели подряд рынок проигнорировал.

Во вторник рынок поднялся к 1100 пунктам по индексу РТС (ММВБ превысил 1960п) на фоне сильной нефти и укрепления рубля; в лидерах роста выступили бумаги металлургов во главе с "Мечелом" (+7%), а также энергетики. Нефть Brent днем опускалась более чем на 1%, но к вечеру отыграла все потери и вышла в "плюс", вернувшись к $54 за баррель, на фоне заявления Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ настроены продлить соглашение до 31 марта 2018 года.

В среду индекс ММВБ просел обратно к 1950 пунктам во главе с бумагами АФК "Система" (-10,3%) из-за увеличения к ней суммы иска "Роснефти" с 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей. Также подешевели бумаги "Башнефти" (-2,5%), "Мобильных телесистем" (-1,4%), "Роснефти" (-2%). Поддержку акциям Сбербанка (-0,4% и +1% "префы") оказал вышедший сильный отчет за I квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 41,5% - до 166,6 млрд рублей), превысивший ожидания.

Негативом для рынка стало понижение агентством Moody's долгосрочного кредитного рейтинга Китая впервые за 30 лет - до "A1" с "Aa3" из-за опасений ухудшения финансового положения страны в условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. Нефть Brent закрепилась на уровне $54 за баррель в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+.

В четверг рынок акций опустился ниже 1950 пунктов по ММВБ вслед за упавшей нефтью на новостях со встречи стран ОПЕК+, которые решили продлить на 9 месяцев соглашение о сокращении добычи, но не увеличивать квоты (сокращение останется на уровне 1,8 млн б/с). При этом в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана, а новых участников сделки ОПЕК+ не прибавилось. Нефть Brent упала к $52 за баррель.

Лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+6%) на новостях об увеличении их веса индексным провайдером FTSE (увеличение оценки free float повысит вес этих бумаг в индексе All-World Index).

В пятницу снижение рынка акций продолжилось вслед за мировыми площадками после разочарований решениями ОПЕК+, индекс ММВБ откатился к 1930 пунктам, РТС – к 1070 пунктам (минимумы более чем за месяц). В лидерах отката выступили бумаги "Россетей" (-4,6%) из-за опасений низких дивидендов, бумаги "Транснефти" (-6%), также упали акции "Новороссийского морского торгового порта" (-8,5%, до 7,06 рубля) после отсечки на бирже дивидендной составляющей (0,779 рубля на акцию). Взлетели на 25% акции АО "Дальневосточное морское пароходство" на новостях Bloomberg, что крупный портовый оператор из ОАЭ DP World изучает возможность приобретения 20%-ной доли в группе FESCO (ДВМП является головной компанией группы).

Нефть Brent отскочила выше $52 за баррель в рамках коррекции.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги "Аптечной сети 36,6" (-12%), "Россетей" (-8%) и АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-7%); лучше рынка выглядели акции АО "Дальневосточное морское пароходство" (+25%), "Трубной металлургической компании" (+12%), "МРСК Волги" (+9%).

Динамику рынка акций в конце мая - начале июня определят колебания нефти, которая может просесть к нижней границе коридора $50-55 за баррель, прежде чем начнет восстанавливаться. Коридор для индекса ММВБ на следующей неделе может составить 1900-1970 пунктов, для индекса РТС - 1040-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".