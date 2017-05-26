Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, в пятницу взлетели на 25% бумаги ДВМП

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1934,25 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1073,04 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 56,79 рубля (-0,17 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС потеряли по 1,4%, доллар просел на 0,11 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "Россетей" (-4,6% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-6%).

Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Магнита" (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,5% "префы").

В пятницу снизилась фондовая Азия, стагнируют Европа (FTSE вырос на 0,4%, САС 40 просел на 0,01%), наметилась коррекция после роста в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Оценка роста ВВП США в первом квартале пересмотрена с 0,7% до 1,2% при прогнозах на уровне 0,8-0,9%. Ускорение восстановления экономики США подогревает ожидания повышения ставки Федрезервом в июне, что является негативным сигналом для рисковых активов.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов.

Государства ОПЕК и не-ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 31 марта 2018 года. Вместе с тем объемы сокращений были сохранены на уровне 1,8 млн баррелей в сутки, в силе остались и оговорки для Ливии, Нигерии, Ирана, а новых участников сделки не прибавилось.

На этом фоне падение нефти в четверг стало максимальным за последние три недели, а в пятницу наблюдается умеренная коррекция. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,01 за баррель (+0,5% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $49,23 за баррель (+0,7% и -4,8% накануне).

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, встреча ОПЕК+ осталась позади, и потенциал роста нефтяных котировок исчерпался, поэтому на повестку дня вышло предстоящее заседание ФРС 14 июня, на котором, как ожидается, учетная ставка будет повышена еще на 25 базисных пунктов (с 0,75-1% до 1-1,25%). Учитывая выход статистики по ВВП США, не остается сомнений в том, что американский регулятор решит притормозить процесс ужесточения монетарной политики.

Для России дополнительной "ложкой дегтя" стали комментарии главы национального экономического совета Белого Дома США о том, что президент Дональд Трамп пока не определил свою позицию относительно антироссийских санкций. Такое высказывание разочаровало инвесторов, которые в своих ожиданиях закладывали сценарий более быстрой отмены санкций.

Среди корпоративных новостей можно отметить результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой акции "Магнита" вернули себе место в первой четверке, потеснив "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). На этом фоне котировки ритейлера выросли, а бумаги независимого газового поставщика упали. Акции "Россетей" подешевели на сообщениях Минэнерго о том, что дивиденды за 2016 год составят уже 2 млрд рублей, после недавних "предполагаемых" 3 млрд рублей.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, рынок акций в конце недели продолжил сползание вниз под давлением наблюдаемой слабости нефтяных котировок и умеренно негативной динамики рынков акций США и Европы.

"Префы" "Транснефти" растеряли весь рост предыдущего дня и теперь стремятся к зоне 150-155 тыс. рублей в ожидании снижения их веса в индексе MSCI Russia. Сохранился выборочный спрос в секторе акций потребительского сектора ("Магнит" (MOEX: MGNT), "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK)).

В электроэнергетике вновь упали "Россети" на фоне новостей о низких планируемых дивидендах. Вслед за ними попали под давление распродаж акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), а также "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,6%). В аутсайдерах дня оказались акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-8,5%) ввиду дивидендной "отсечки". Фундаментальный профиль компании оценивается как сильный, поэтому просадка может оказаться недолгой.

Индекс ММВБ удержался в зоне поддержки 1930-1940 пунктов, что является неплохим сигналом. Не исключены попытки продавить рынок ниже, но перспективы на следующую неделю скорее позитивные - рынок и ряд "голубых фишек" перепродан, что затрудняет дальнейшее движение без дополнительного негатива. Текущее ослабление цен на нефть может носить локальный характер ввиду стартующего на следующей неделе автомобильного сезона в США, обещающего быть неплохим, и неоправданной негативной реакции на позитивные в целом итоги саммита ОПЕК. В понедельник рынки США закрыты в связи с празднованием Memorial Day.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, помимо отсечки дивидендов, негативом для акций "Новороссийского морского торгового порта" стали новости о том, что приватизация компании может быть перенесена на следующий год. На годовом собрании акционеров "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,9%, до 31,37 рубля) была одобрена выплата дивидендов в размере 1,242 рубля на акцию по итогам второго полугодия 2016 года, однако этот факт уже был учтен в котировках и не добавил позитива бумагам компании.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, дополнительным фактором давления на отечественный рынок служат разговоры о том, что уже этим летом США могут рассмотреть законопроект о новых санкциях в отношении Москвы на основании якобы вмешательства Кремля в ноябрьские президентские выборы. Однако на данный момент основным драйвером для российских площадок остается динамика цен на нефть.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, упавшая нефть на новостях ОПЕК+ потянула за собой бумаги нефтегазовых компаний, также продажи сохранялись в бумагах других экспортеров. Глава Сбербанка Герман Греф на собрании акционеров банка 26 мая пообещал достигнуть большинства целей стратегии 2014-2018 годов уже в текущем году. Однако на рынке растут сомнения, что Сбербанк сможет поддерживать прежние темпы роста (в первом квартале прибыль по МСФО выросла на 41,5%). Маржа прибыльности будет снижаться вместе со ставкой ЦБ РФ, да и рост кредитования оставляет желать лучшего из-за падения реальных доходов населения (в апреле оно составило 7,6% в годовом выражении). Акционеры Сбербанка одобрили выплату 6 рублей дивидендов на каждый вид акций, что составляет 25% прибыли по МСФО.

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 17,5 рубля на акцию, что составляет более 9% доходности.

В крупнейших инвестбанках пытаются понять, как продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти повлияет на рынок. В Goldman Sachs ожидают очередного эпического обвала в 2018 году, когда участники соглашения выйдут из-под ограничений и начнут новую войну за долю рынка. В Deutsche Bank полагают, что соглашение будет продлено до конца 2018 года или даже до 2019 года. Однако некоторые говорят и о более близком обвале, основывая свой анализ на структуре контрактов. Разрыв в стоимости в течение года не превышает $0,8 за баррель, что намекает о низких ожиданиях дефицита в течение 12 месяцев. Вечером в пятницу выйдет очередной отчет Baker Hughes, который с большой вероятностью вновь покажет рост числа активных буровых установок в США. Соответственно, к вечеру давление на нефтяные контракты может усилиться.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,4%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-11,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (-8,5%, до 7,06 рубля - бумаги торговались на бирже уже без дивидендной составляющей - 0,779 рубля на акцию), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,6%).

Подорожали акции АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+25%, до 3,75 рубля), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+5,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+3%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,3%), бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,9%).

Поддержку акциям ПАО "РБК" оказали новости, что структура группы ЕСН Григория Березкина получила разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение контроля в ПАО "РБК". Как говорится в сообщении ФАС, ведомство удовлетворило ходатайство АО "Сотол проект" о приобретении 65,43% голосующих акций РБК и 80,46% ООО "РБК Онлайн".

Акции ДВМП раллировали на новостях Bloomberg, что крупный портовый оператор из ОАЭ DP World изучает возможность приобретения 20%-ной доли в группе FESCO (ДВМП является головной компанией группы). Ранее DP World заявляла, что готова вкладывать средства в портовый сектор РФ в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (с ним DP создал совместное предприятие с заявленным объемом инвестиций в $2 млрд).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,647 млрд рублей (из них 7,439 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).