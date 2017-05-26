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26 мая 2017 года 19:40

Рубль повышается к доллару и евро на фоне стабилизации рынка энергоносителей

Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации рынка энергоносителей.

Курс доллара США составил 56,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,41 руб./EUR1, понизившись на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 27,24 копейки, до 59,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на фоне стабилизации рынка энергоносителей после повышенной волатильности в течение дня. Цены на нефть повышаются после обвала накануне на разочаровывающем решении ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,54% - до $52,05 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,76% - до $49,27 за баррель.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось. На этом фоне цены на нефть рухнули почти на 5%.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль немного восстанавливается после потерь накануне в связи с разочарованием, которое постигло участников торгов в связи с решением ОПЕК+. "Рынок ожидал большего, что в целом отражается в динамике рубля. К тому же, заканчивается налоговый период, на следующей неделе начинается новый месяц, и причин для роста рубля в рамках необходимых бюджетных платежей в ближайшее время не будет. Соответственно, если цены на нефть вновь начнут снижаться к $50 за баррель, рубль будет находиться под давлением, а пара "доллар-рубль" протестирует отметку 58 руб./$1. Кроме того, доллар возобновил повышение на мировом валютном рынке в парах с евро и фунтом, что также будет отражаться позициях рубля в сторону ухудшения", - подчеркивает Р.Фролов.

"Российский рубль ограниченно укрепляется в парах с иностранными валютами днем в пятницу. Стоимость нефти к середине дня стабилизировалась, так как эмоции вчерашнего вечера на площадке уже улеглись. Никакого чуда ОПЕК не сотворил и предпочел не ужесточать условия добычи "черного золота". Инвесторы теперь будут внимательнее оценивать потенциал работы американских сланцевых компаний и следить за параметрами добычи. Сегодня вечером выйдет обновленный отчет от Baker Hughes по численности буровых установок, который, возможно, и подтвердит тенденцию к их росту. Основная фаза налогового периода в мае завершена, спрос на рубли на внутреннем рынке ликвидности сужается. При падении цен на нефть минувшим вечером почти на 5% рубль подешевел чуть менее чем на процент, что выглядело бы очень странно, если бы не carry trade. В ближайшее время доллар США попробует закрепиться над отметкой в 57 руб./$1 с целью движения в диапазон 57,35-57,85 руб./$1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Нефть и рубль приходят в себя после нервной реакции инвесторов в четверг. Несмотря на разочарованность инвесторов итогами встречи участников нефтяного рынка в Вене, само по себе заключение нового соглашения фундаментально позитивно для рынка нефти, поэтому после первичной эмоциональной реакции инвесторов равновесие на рынке должно постепенно восстановиться, что позволит рублю сохранить позиции в диапазоне 56,5-57 руб./$1", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Поскольку встреча ОПЕК осталась позади, и потенциал роста нефтяных котировок исчерпан, на повестку дня вышло предстоящее заседание ФРС 14 июня, на котором, как ожидается, учетная ставка будет повышена еще на 25 б.п. Учитывая, что согласно вышедшим сегодня данным, ВВП США вырос в первом квартале на 1,2%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее, сомнений в том, что американский регулятор решит притормозить процесс ужесточения монетарной политики, не остается", - считает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 68,59 копейки, до 56,76 руб./$1, и повысил курс евро на 87,84 копейки, до 63,67 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 56,29 копейки по отношению к четвергу и составил 56,73 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 50,39 копейки по отношению к 25 мая и составил 56,79 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 561,289 млн, из которых $1 млрд 338,977 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 222,312 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 54,91 копейки к четвергу - до 63,5996 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы повысился на 46,62 копейки по отношению к 25 мая и составил 63,6142 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR397,205 млн, из которых EUR199,87 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR197,335 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок повысились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 9,27% и 9,32% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 9,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 9,45% годовых.

"Пик налоговых платежей пройден, однако в понедельник, 29 мая, пройдет уплата налога на прибыль, которая потребует еще около 220 млрд рублей. Текущее состояние рынка не вызывает опасений, поэтому эти платежи вряд ли вызовут реакцию ликвидности и ставок", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Налоговый период незаметно вышел на финишную прямую. После проведения основных налоговых платежей в четверг совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ потеряли в объеме более 500 млрд рублей. Однако никаких других изменений на рынке МБК не наблюдалось, что свидетельствует о сохранении комфортной ситуации с ликвидностью. В понедельник банки завершат майский налоговый период проведением платежей по налогу на прибыль. Можно не ожидать обострения ситуации с ликвидностью и ставками из-за оставшихся выплат. При этом сразу после окончания периода платежей ЦБ РФ, вероятно, расширит лимит по депозитным операциям в 1,5-2 раза (в минувший вторник регулятор изъял 490 млрд рублей)", - не исключает Ю.Кравченко из "Велес Капитала".


Опубликовано: /Финмаркет/
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