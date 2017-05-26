Магнит вернул себе место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам майской ребалансировки

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Индексный провайдер MSCI заменил в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" на GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) по итогам майской ребалансировки, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Как отмечал И.Питерский в обзоре от 25 мая, индекс MSCI Russia 10/40 является бенчмарком для активно управляемого европейского фонда с активами под управлением на $4,5 млрд. И так как "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) уступил статус "тяжеловеса" в индексе MSCI Russia 10/40 "Магниту", то вес этих бумаг в инвестиционных портфелях может потребовать корректировки: для "НОВАТЭКа" в сторону понижения, а для "Магнита" - повышения.

GDR "Магнита" потеряли статус "тяжеловеса" в ходе февральской ребалансировки 2017 года, уступив место в топ-4 "НОВАТЭКу".

Как сообщается в обзоре стратега "ВТБ Капитала" И.Питерского, в индекс MSCI Russia 10/40 также были добавлены акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с весом 4,34%. Индекс MSCI Russia 10/40 строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в расчетную базу которого акции НЛМК были включены в рамках майской ребалансировки.

Кроме того, в индексе MSCI Russia 10/40 был понижен вес привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) на 288 базисных пунктов - до 1,27% в связи с понижением free float со 100% до 29%.

Среди значительных изменений весов в индексе MSCI Russia 10/40 эксперт также отметил понижение веса акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на 36 базисных пунктов - до 4,30%, GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR) на 45 базисных пунктов - до 3,22%, акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 165 базисных пунктов - до 2,72%, а также акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 81 базисный пункт - до 2,20%. При этом вес акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) повышен на 62 базисных пункта - до 9,13%.

Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.