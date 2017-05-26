В среднесрочной перспективе нефтяные цены смогут показать устойчивый рост выше уровней $55 за баррель - Бинбанк

"К концу недели на нефтяном рынке сложилась весьма противоречивая ситуация: картель принял решение о продлении пакта на дополнительные 9 месяцев, на что нефтяные котировки отреагировали в пятницу снижением к уровням $51,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Мы полагаем, что сложившийся низкий уровень цен носит в первую очередь спекулятивный краткосрочный характер и сформирован желанием участников рынка зафиксировать свою прибыль. Также такие ценовые уровни не получают обоснования от фундаментальных факторов: продление сделки по сокращению нефтедобычи до конца 1кв 2018 года является позитивным исходом вчерашних переговоров стран ОПЕК+, по нашим оценкам, принятая длительность кооперации экспортеров позволит удалить с рынка лишние запасы сырья. Однако на данный момент мы видим препятствия для роста нефтяных цен до фундаментально обоснованных уровней $54-55, и данные препятствия главным образом состоят из сложившихся рыночных ожиданий трейдеров. Скорее всего, некоторые участники рынка ожидали от итогового заседания ОПЕК реализации введения дополнительных квот по сокращению нефтедобычи, и принятое решение о продлении лишь сроков действия пакта пошатнуло их уверенность в способности ОПЕК привести рынок к балансу. В свою очередь, мы склоняемся к тому, что вера инвесторов в действия картеля восстановится, как только станет доступна информация о действительном сокращении излишков сырья на рынке. В результате, мы ожидаем, что в течение следующей недели после спекулятивных продаж цены смогут восстановиться в диапазон $51,7-53. Также мы сохраняем позитивный взгляд на нефтяной рынок и полагаем, что в среднесрочной перспективе по мере того, как на рынке станет появляться информация о переходе мировых запасов к сокращению, нефтяные цены смогут показать устойчивый рост выше уровней $55".