Продление договора о сокращении добычи поспособствует образованию нового уровня поддержки нефтяных цен чуть выше 50 долларов за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"По результатам встречи нефтеэкспортеров в четверг договор о сокращении добычи был продлен на девять месяцев, до конца марта 2018 года, однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Ливия и Нигерия, освобожденные от сокращения добычи по условиям договора, продолжат добывать нефть без ограничений, несмотря на то, что они вносят существенную лепту в формирование избытка объемов запасов на мировом рынке. Продление договора на девять месяцев было учтено рынком в ценах еще до заседания ОПЕК, поэтому после заседания нефть упала в цене.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что ОПЕК не знает, какой будет ситуация на рынке в конце марта, и что прогнозы по спросу к концу действия договора о сокращении добычи очень сильно варьируются. Что будет делать ОПЕК после окончания срока действия договора о сокращении добычи, во втором квартале 2018 года и далее, пока неизвестно. "Мы будем это решать ближе к делу", - сказал министр.

В среду Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило, что нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла до 9,32 млн б/д, обновив максимум с августа 2015 года. До этого, на предыдущей неделе, объемы добычи снизились впервые за три месяца.

"Продление договора о сокращении добычи, скорее всего, поспособствует образованию нового уровня поддержки нефтяных цен чуть выше 50 долларов за баррель. Падение запасов может стать заметным уже в августе или сентябре, но на возвращение объемов запасов к более нормальным уровням может понадобиться время до первого квартала следующего года. Хотя мы ожидаем продолжения роста объемов добычи в США, очевидно, что рост добычи в США не сможет оказать более сильный эффект, чем сокращение добычи странами ОПЕК", - сказал исполнительный директор Deloitte Center for Energy Solutions Эндрю Слотер.