Аппетит глобальных инвесторов к риску постепенно снижается - УК "Райффайзен Капитал"

"В пятницу, 26 мая, российский фондовый рынок дешевеет на 0,7%, удерживаясь возле отметки 1930 пунктов (по индексу ММВБ), РТС при этом теряет чуть больше, -1,2%, - комментирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. - Сегодня в красной зоне закрылись и азиатские площадки, в минусе торгуются и европейские индексы. В Европе основными аутсайдерами выступают нефтяные компании и автопроизводители (последние – на фоне негативных комментариев относительно торговых отношений США с Германией в сегменте автопрома). Поскольку встреча ОПЕК осталась позади и потенциал роста нефтяных котировок исчерпан, на повестку дня вышло предстоящее заседание ФРС 14 июня, на котором, как ожидается, учетная ставка будет повышена еще на 25 б.п. - с 0,75-1% до 1-1,25%. Учитывая выход сегодняшней статистики по ВВП США (пересмотр темпов роста за 1 кв 2017 года с 0,7% до 1,2%), сомнений в том, что американский регулятор решит притормозить процесс ужесточения монетарной политики, не остается. На этом фоне аппетит многих глобальных инвесторов к риску уже постепенно снижается".

Что касается России в частности, то дополнительной «ложкой дегтя» сегодня стали комментарии Главы национального экономического совета Белого Дома США о том, что Президент Д.Трамп пока не определил свою позицию относительно антироссийских санкций. Такое высказывание, безусловно, разочаровало инвесторов, которые в своих ожиданиях закладывали сценарий более быстрой отмены санкций.

Среди корпоративных новостей сегодня эксперт выделяет результаты ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, в результате которой акции Магнита вернули себе место в первой 4-ке, потеснив Новатэк. На этом фоне котировки ритейлера растут на 2%, а бумаги независимого газового поставщика – снижаются на 1,2%.