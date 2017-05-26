Рубль отошел от утренних максимумов на фоне возобновления снижения на рынке нефти

Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся следом за нефтью, однако пока продолжает повышаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 56,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,14 руб./EUR1, понизившись на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 14,12 копейки, до 59,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 68,59 копейки, до 56,76 руб./$1, и повысил курс евро на 87,84 копейки, до 63,67 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отошел от утренних максимумов к доллару и евро на дневных торгах пятницы на фоне нефти, возобновившей снижение после небольшой утренней коррекции. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели 0,68% - до $51,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на то же время понизились 0,72% - до $48,55 за баррель.

Официальное заседание стран ОПЕК и последовавшая за ним встреча 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти не принесли сюрпризов. Страны приняли решение, рекомендованное в среду министерским мониторинговым комитетом, о пролонгации договора на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК и не-ОПЕК были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось.

"Рубль на торгах пятницы укрепляется в рамках коррекции после вечернего снижения и в середине дня торгуется в районе 56,8 руб./$1. Российская валюта реагирует на падение нефтяных цен из-за решения ОПЕК, которое не в полной мере оправдало надежды инвесторов. В цены на "черное золото" уже был заложен сценарий 9-месячного продления пакта, поэтому участники рынка ждали от картеля более решительных шагов: дополнительного продления срока соглашения или увеличения объема сокращения добычи. По сути, ОПЕК исчерпал инструментарий влияния на ситуацию, что ставит под сомнение дальнейший рост нефтяных котировок", - полагают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

Рубль на фоне событий в энергетической отрасли держится довольно стойко. В четверг потери российской нацвалюты ограничились 1%, а в пятницу днем доллар и евро корректируются вниз в пределах 0,3%. "Brent встретила покупателей на недельных минимумах, и пока игроки переваривают результаты встречи картеля, потенциал восстановления актива будет носить ограниченный характер. На этом фоне рубль способен показать довольно стабильные торги с некоторыми элементами восстановления", - высказал предположение главный аналитик Global FX Сергей Мельников.

"Решение ОПЕК+ не оправдало ожиданий спекулянтов, рассчитывавших на более долгое и более масштабное сокращение добычи. Чуда не произошло: продление на 9 месяцев, начиная с 1 июля, и сохранение снижения нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Нефтяные цены в четверг отреагировали на это решение падением почти на 5%. Котировки рубля не заставили себя долго ждать, даже несмотря на влияние налоговых платежей. Сегодня утром нефтяные цены восстанавливались, но есть большие сомнения в продолжительности восстановления. Пока наблюдаем незначительное укрепление национальной валюты", - отметил аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль немного реабилитировался после продаж накануне, и возможно, повышение продлится до конца дня. Во-первых, после эмоциональных продаж на рынке нефти может наступить коррекция на осознании того, что ожидания игроков просто были завышенными и чрезмерно оптимистичными. Во-вторых, США публикуют блок важной статистики, включающий пересмотренные показатели ВВП за первый квартал. Если релиз подтвердит минимальные за три года темпы роста экономики, доллар будет разочарован. Совокупность двух этих факторов вполне способна послужить фундаментом для отскока доллара в район 56,5 руб./$1", - прогнозирует аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Александр Егоров, напротив, не исключает ослабления рубля в ближайшее время. "Результатом заседания ОПЕК стало продление пакта о сокращении добычи нефти на 9 месяцев в рамках прежних параметров, что оказало негативное влияние на нацвалюту. Дополнительное давление на рубль может сформироваться из-за окончания периода налоговых выплат и снижения активности экспортеров по конвертации валютной выручки в рубли. В краткосрочном плане можно ожидать формирование цикла роста основных валют против рубля", - не исключает А.Егоров.

"Вспомним еще один фактор, который способен отнять силы у российской валюты. Доллар слаб. Близится июньское повышение ставки ФРС, в котором, по крайней мере, на данный момент, практически нет сомнений. По мере приближения заседания "американец" может воспрянуть духом на теме дивергенции курсов политики ключевых ЦБ мира. Возможное улучшение настроя доллара на теме ужесточения политики вряд ли окажет существенное воздействие на рубль, но может стать фактором, ограничивающим потенциал его укрепления", - считает главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу незначительную разнонаправленную динамику. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок повысились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 9,27% и 9,32% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 9,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 9,45% годовых.

"Пик налоговых платежей пройден, однако в понедельник, 29 мая, пройдет уплата налога на прибыль, которая потребует еще около 220 млрд рублей. Текущее состояние рынка не вызывает опасений, поэтому эти платежи вряд ли вызовут реакцию ликвидности и ставок", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.