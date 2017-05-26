Цены на нефть будут оставаться в диапазоне $45-50 за баррель - Julius Baer

Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия ограничений производства нефти на девять месяцев. После этой новости цены на нефть потеряли 5%, что говорит о том, что некоторые участники рынка надеялись на более глубокие сокращения производства. Реакция рынка контрастирует скачку цен в прошлом ноябре, когда впервые были объявлены ограничения производства. В последние недели скептицизм по поводу эффективности соглашения ОПЕК рос, поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.

Рост производства сланцевой нефти в США вместе с ростом производства на нефтеносных песках Канады и оффшорных месторождениях в Бразилии подрывают попытки ближневосточных производителей ограничить предложение. Соглашение ОПЕК ожидают еще более трудные времена. Учитывая, что нефтяные державы должны начать терять доли рынка, мы считаем, что верность сторон принятым на себя обязательствам по соблюдению квот пройдет серьезную проверку. Ливия и Нигерия остаются вне соглашения и собираются наращивать экспорт, в то время как нынешняя повышенная активность по бурению скважин на сланцевых месторождениях выльется в значительный рост производства нефти в США к концу года.

Учитывая преобладание скептических настроений, рынок в конце концов начнет рассматривать варианты для окончания игры в соглашение ОПЕК. Вероятнее всего, будет найден участник, который будет обвинен в несоблюдении квот, чтобы стороны соглашения могли без ущерба репутации выйти из соглашения. Тем временем рост глобального спроса на нефть должен постепенно привести к снижению избытка предложения на рынке. Мы сохраняем нейтральную позицию и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в диапазоне $45-50 за баррель», — отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.