Если рынок США сегодня продолжит рост, то к вечеру позитивная динамика вернется на рынок РФ - ИК "Фридом-Финанс"

""Большинство основных бумаг отечественного фондового рынка 26 мая торгуются в «красной зоне», что связано с коррекцией цены на нефть, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - В аутсайдерах главным образом акции представителей нефтегазового сектора, энергетики и металлургии. Индекс ММВБ на минимуме за месяц, цель снижения — 1900 п. Переломить ситуацию может отскок цены на нефть и статистика из США. Сегодня публикуются данные по заказам на товары длительного пользования, а также вторая оценка динамики ВВП за 1-й квартал. Если американский рынок в эту пятницу продолжит рост, то к вечеру позитив вернется и на российские площадки, даже несмотря на подешевевшую нефть. Хорошим признаком можно считать отскок цены на никель выше $9000 за тонну. На этом фоне акции ГМК могут сегодня закрыться на положительной территории. Росту бумаг сырьевых компаний должно помочь и ослабление рубля: пара USD/RUB сегодня торгуется в диапазоне 56,50–57. Вчера объем торгов по ней составил почти $5 млрд, что на 20–25% выше обычного. Это свидетельствует об устойчивом спросе на валюту. Ожидаю, что к вечеру курс останется отметки 57, а индекс ММВБ вернется к 1940–1950 п.".