Raiffeisenbank поднял рейтинг депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" до "покупать"

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $19 до $22 за штуку и акций компании с 225 рублей до 246 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Кроме того, рекомендация для депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" была повышена с "держать" до "покупать".

"Мы положительно оцениваем намерения компании сгенерировать положительный свободный денежный поток уже в 2017 году. По нашему мнению, по итогам 2017 года "Газпром нефть" может существенно сократить капитальные вложения, что, в частности, позволит значительно улучшить свободный денежный поток. В результате "Газпром нефть" может вновь вернуться к практике выплаты промежуточных дивидендов", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром нефть - 22 (текущая цена - 17,28), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для акций; цены в рублях) - 246 (текущая цена - 200,4), рекомендация - покупать.