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Главная / Мнения аналитиков / Raiffeisenbank поднял рейтинг депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" до "покупать"
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26 мая 2017 года 13:27
Raiffeisenbank поднял рейтинг депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" до "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $19 до $22 за штуку и акций компании с 225 рублей до 246 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Кроме того, рекомендация для депозитарных расписок и акций "Газпром нефти" была повышена с "держать" до "покупать".
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26 мая 2017 года 19:54
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели подросли благодаря повышенному спросу мировых инвесторов на рисковые активы, исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением четвертую неделю подряд по индексу ММВБ из-за бегства инвесторов от рисков, а также упавшей нефти после ожидаемого решения ОПЕК+ по продлению соглашения о заморозке добычи на 9 месяцев и разочарований отсутствием расширения квот картеля. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:50
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ завершил неделю снижением вслед за нефтью, упавшей после решений ОПЕК+ продлить на 9 месяцев соглашение о заморозке добычи без расширения квот; индексы ММВБ и РТС обновили минимумы более чем за месяц, при этом лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:40
Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации рынка энергоносителей. читать дальше
.26 мая 2017 года 19:25
(добавлен текст после 2-го абзаца) Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка. "Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем... читать дальше
.26 мая 2017 года 19:16
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 24 мая 2017 года, и сделала вывод, что поддержка рынка акций РФ со стороны фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся... читать дальше
.26 мая 2017 года 18:58
В среднесрочной перспективе нефтяные цены смогут показать устойчивый рост выше уровней $55 за баррель - Бинбанк
"К концу недели на нефтяном рынке сложилась весьма противоречивая ситуация: картель принял решение о продлении пакта на дополнительные 9 месяцев, на что нефтяные котировки отреагировали в пятницу снижением к уровням $51,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Мы полагаем, что... читать дальше
.26 мая 2017 года 18:31
(добавлены 4-7-й абзацы) Индексный провайдер MSCI заменил в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа" на GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) по итогам майской ребалансировки, сообщил "Интерфаксу" стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как отмечал И.Питерский в... читать дальше
.26 мая 2017 года 18:13
Газпромбанк (MOEX: GZPR) отзывает свою рекомендацию и прогнозную стоимость для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре банка. "Наша рекомендация и оценка для "префов" "Транснефти" утрачивают силу и не должны в дальнейшем учитываться при принятии инвестиционных... читать дальше
.26 мая 2017 года 17:45
Продление договора о сокращении добычи поспособствует образованию нового уровня поддержки нефтяных цен чуть выше 50 долларов за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По результатам встречи нефтеэкспортеров в четверг договор о сокращении добычи был продлен на девять месяцев, до конца марта 2018 года, однако ожидаемого некоторыми участниками рынка снижения квот не произошло, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК ИК "Церих... читать дальше
.26 мая 2017 года 17:15
"В пятницу, 26 мая, российский фондовый рынок дешевеет на 0,7%, удерживаясь возле отметки 1930 пунктов (по индексу ММВБ), РТС при этом теряет чуть больше, -1,2%, - комментирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. - Сегодня в красной зоне закрылись и азиатские площадки, в минусе... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:48
"Сегодня на российском фондовом рынке во второй половине дня формируется понижательная динамика по основным индикаторам: индекс ММВБ теряет чуть менее 0,7%, опускаясь до 1934 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте РТС на фоне слабого рубля снижается на 1,3%, до 1069 пунктов. Внешний... читать дальше
.26 мая 2017 года 16:25
"Шансы на закрытие дня и недели в "минусе" для российского рынка акций достаточно велики. Вечером может усилиться падение котировок нефти в связи с публикацией статистики по активным буровым в США", - отмечает "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.26 мая 2017 года 15:58
Во второй половине торговой сессии пятницы ожидаем консолидации фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Третий день подряд индекс ММВБ снижается вслед за бумагами госкомпаний. В первую очередь инвесторы продают акции электросетевых компаний на фоне ожиданий снижения дивидендных выплат со стороны госкомпаний. Также дешевеют нефтегазовые бумаги, котировки которых отыгрывают падение цен на нефть ниже... читать дальше
.26 мая 2017 года 15:37
Москва. 26 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся следом за нефтью, однако пока продолжает повышаться к бивалютной корзине. читать дальше
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