В ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне 56-57 руб. - Бинбанк

"Реакцию курса рубля на снижение нефтяных цен может считать слабой: по сравнению с уровнем, наблюдавшимся перед началом встречи представителей стран ОПЕК, российская валюта ослабла приблизительно на 1.3% к доллару, тогда как цены на нефть снизились приблизительно на 5%. Поддержку курсу рубля могут оказывать сохранение оптимизма по поводу среднесрочной динамики нефтяного рынка и перспектива снижения процентных ставок, поэтому ожидаем, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне 56-57 руб.", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.