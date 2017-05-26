На рынок ОФЗ влияет усиление геополитических рисков по отношению к России - TeleTrade

"На рынок ОФЗ влияет усиление геополитических рисков по отношению к России из-за продолжения нагнетания скандалов с возможным вмешательством Москвы в выборы в США, - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - В результате ухудшается настрой иностранных инвесторов по отношению к российским бумагам. Кроме того, рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС 14 июня. Вероятность этого события увеличилась до 77,6% с 60% неделю назад, согласно фьючерсам на Чикагской бирже. Рост ставки может повысить доходность безрисковых американских трежерис. Это делает ещё менее привлекательными операции керри-трейд с вложениями в российские активы. Именно уменьшение спроса нерезидентов на ОФЗ уже второй раз подряд на текущей неделе не позволило Минфину разместить намеченный объём долговых бумаг. По итогам этих двух последних аукционов удалось привлечь лишь 29 млрд руб. из планируемых 45 млрд руб. Стала проявляться излишняя зависимость нашего рынка от иностранных спекулянтов. Именно они выкупали 80% всего нового долга Минфина в первом квартале. И в момент изменения конъюнктуры размещение ОФЗ стало уязвимым".

Теперь, в случае продления внешнеполитического негатива, возникают, по мнению эксперта TeleTrade, две группы рисков. Первое - сложность привлечения запланированных сумм займов для покрытия дефицита бюджета. Они составляют 0,5 трлн руб во втором квартале и более 1 трлн руб. до конца года. И кроме того, значительный объём евробондов.

"Вероятнее всего, это повысит процент по привлечениям, - резюмирует эксперт TeleTrade. - Только за дни резкого политического обострения в США с 23 по 26 мая доходность по российским "десятилеткам" поднялась почти на 2% - с 7,445% годовых до 7,59 %. Помимо этого, шире будут привлекаться средства внутреннего рынка. На текущей неделе они ограничены выплатами налогов. Вторая группа рисков связана с опасностью резкого, лавинообразного выхода нерезидентов из российских активов. Оно может состояться, например, в случае внезапного обострения конфликтов вокруг Д.Трампа или сильного падения нефтяных цен. При этом шоковая распродажа рублёвых инструментов может привести к резкому повышению курса доллара к 60 -65 руб. и усилению инфляции. Пока такие сценарии выступают менее вероятными, но сбрасывать их со счетов нельзя".