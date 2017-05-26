Текущее снижение цен на нефтяные контракты - это просто банальная фиксация прибылей - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть на ожиданиях продления соглашения по сокращению добычи подросли почти на 14% за неполных две недели. Можно сказать, что рынок полностью заложился на такой вариант развития событий. Естественно, после оглашения решения часть участников стали фиксировать прибыли. Однако это падение вряд ли окажется долгосрочным и затяжным. Мы видим, что ОПЕК имеет четкий план преодоления кризиса на рынке нефти и постепенно ему следует. Уже были озвучены ориентиры и показатели. Основная цель – снижение мировых запасов нефти до пятилетней средней. Картель не стремится к шоковому снижению спроса и предложения и полагает, что постепенный рост мирового спроса при заморозке добычи полностью сбалансирует спрос и предложение, так как темпы роста добычи сланцевой нефти в США все равно намного ниже темпов роста мирового спроса Скорее всего, ОПЕК обсуждал и возможность более глубокого сокращения добычи, но какой в этом смысл? Это приведет к резкому сокращению предложения, скачку цен на нефть и ненужному росту активности в сланцевом секторе США. Постепенно снижение, ориентированное на выравнивание ситуации за счет роста спроса, создаст ситуацию, когда цены будут "стоять" на гораздо более прочном "фундаменте" и сами постепенно поднимутся в нужный картелю диапазон колебаний 60-70 долларов за баррель. Полагаю, что текущее снижение цен на контракты, которое наблюдается сразу после решения ОПЕК - это просто банальная фиксация прибылей. В долгосрочной перспективе котировки все равно вернутся к росту. К концу 2017 года мы уже будем пробовать закрепиться около 60 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.