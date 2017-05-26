Нефтяные цены восстанавливаются, но вряд ли смогут в существенном объеме отыграть падение предыдущего дня - "Нордеа Банк"

"Евро сегодня на открытии укрепляется к доллару США, технический уровень сопротивления 1.125, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодняшний календарь макро событий включает только второстепенные данные по США: пересмотр ВВП за 1 квартал, индексы от Мичиганского университета. На сегодня приходится и встреча лидеров G7. Торговый день обещает быть спокойным в преддверие долгих выходных в Великобритании и США. Решение ОПЕК+ не оправдало ожиданий спекулянтов, рассчитывавших на более долгое и более масштабное сокращение добычи. Чуда не произошло: продление на 9 мес. (начиная с 1 июля) и сохранение 1.8 млн баррелей в день сокращения. Нефтяные цены в четверг отреагировали падением почти на 5%. Цена на нефть Brent на утро пятницы - $51.13. Пока можно надеяться на то, что на фоне волатильности ценовой уровень $50+ будет удержан, и рынок не пойдет ниже. Сегодня нефтяные цены восстанавливаются, но есть большие сомнения в том, что они смогут в существенном объеме отыграть падение предыдущего дня. Пока наблюдаем незначительное укрепление национальной валюты".