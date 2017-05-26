Уже в начале следующего месяца возможно снижение курса рубля до 58-61 за доллар - РосЕвроБанк

"Решение стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев (до марта 2018 года) стало причиной обвала нефтяных котировок. Дело в том, что крупные игроки предпочли зафиксировать прибыль по нефти, в результате чего цены на "черное золото" резко просели. На этом фоне заметно ослаб и курс российской валюты, однако, даже несмотря на это, сохраняется дальнейшая вероятность незначительного укрепления. Дело в том, что в ближайшие дни (пока идут налоговые выплаты) спрос на рублевую ликвидность будет сохраняться. Однако, по нашим прогнозам, уже в начале следующего месяца возможно снижение курса рубля до 58-61 за доллар. Дело в том, что операции "carry trade" с рублем все еще интересны, но иностранные фонды боятся и дальше заводить капитал на развивающиеся рынки в преддверии повышения ставки ФРС. Именно на этом фоне российская валюта, которая лишилась основного источника поддержки, начнет постепенно проседать", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.