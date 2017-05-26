Движения на рынке нефти и в динамике рубля окажут локальное умеренно-негативное влияние на рынок ОФЗ сегодня - Росбанк

"В четверг рынок российского госдолга нейтрально отреагировал на итоги встречи ОПЕК+ и завершил день с минимальными изменениями (+/- 2 бп по доходности), - отмечают эксперты Росбанка. - Существенные движения на рынке нефти и в динамике рубля, происходившие незадолго до закрытия локального рынка и сразу после него, вероятно, окажут лишь локальное умеренно-негативное влияние на рынок ОФЗ сегодня и не станут причиной пересмотра среднесрочной стратегии инвесторов на локальном рынке. Сегодня участникам рынка локального корпоративного долга будет предложен новый выпуск облигаций ПАО «Акрон»(-/Ba3/BB-). Объявленный ориентир доходности по 4-летнему займу на величину от 5 млрд руб. составляет 9.05-9.31% годовых (или 120-145 бп над ОФЗ). Ранее другие крупнейшие химические компании РФ, известные на рынке локальных публичных займов, также воспользовались благоприятной ситуацией, разместив новые выпуски облигаций в пределах 90 бп спреда к ОФЗ. В частности, в среду "Уралкалий" (BB-/Ba2/BB-) разместил 3-летний выпуск по доходности 8.99% годовых (90 бп к ОФЗ), а на прошлой неделе Еврохим (BB-/-/BB) привлек 3-летние средства с доходностью 8.94% годовых (85 бп к ОФЗ)".

По мнению эксперто банка, Акрон хорошо выглядит на фоне своих основных конкурентов с точки зрения долговой нагрузки: соотношение "Чистый долг/EBITDA" на конец 2016 г. составило 1.9x против 4.6x (Уралкалий) и 3.6x (Еврохим). При этом, Акрон является менее крупной компанией с суммарными активами в 3.2 млрд долл. (Уралкалий и Еврохим - более 8 млрд долл.), и ее финансы характеризует общее для химических компаний падение выручки (-12%) и рентабельности по EBITDA (с 45% до 33%) в 2016 г. из-за снижения цен на удобрения.

"В совокупности, с учетом чуть большего срока займа, мы видим достижимым для эмитента уровень спреда к ОФЗ в 100 бп, что соответствует доходности 9.0% годовых. Нельзя не отметить, что конкуренция на рынке локального корпоративного долга усиливается", - резюмируют аналитики Росбанка.