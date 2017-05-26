Нефть краткосрочно будет под давлением - $50-51/баррель - Промсвязьбанк

"Вчера состоялось заседание ОПЕК и ОПЕК+, на котором было решено, как ожидалось, продлить соглашение о снижении добычи до марта 2018 года. Тем не менее, неприятным сюрпризом стало сохранение квот на предыдущем уровне, что, как мы ожидали, привело к распродажам в нефти. В итоге на сегодняшнее утро фьючерс "упал" на поддержку и торгуется по 51,2 доллара/баррель. Очевидно, что при сохранении квот на прежнем уровне глобальные запасы нефти в странах ОЭСР не снизятся до желаемого уровня 5-летней средней. Нефть краткосрочно будет под давлением на этом фоне (50-51), однако уже начинается автомобильный сезон в США, что будет способствовать разгрузке запасов и окажет поддержку ценам на нефть. Среднесрочно сохраняем уровень $55-57 по Brent", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.