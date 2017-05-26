Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны $50-50,50 за баррель Brent - TeleTrade

"Энтузиазма после долгожданного саммита ОПЕК не прибавилось. Даже наоборот, настроения биржевиков заметно подувяли. Ставки на повышение не оправдались. Как известно, члены ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года. Разочарованием для участников стало то, что нефтедобывающие страны не стали увеличивать объем ограничений, оставив его на прежнем уровне, да и действующие оговорки для Нигерии, Ливии и Ирана решено было сохранить. Следующее заседание стран ОПЕК, а также министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет 30 ноября. Стоимость эталонных марок Brent и WTI по итогам четверга снизилась на 4,63% и 4,79% до уровней 51,46$ и 48,90$ за баррель соответственно. Одна такая "свеча" перекрыла собой многодневный рост, испортила итоги недели. Теперь игрокам остается лишь уповать на возможность коррекционного отскока наверх от зоны 50-50,50$ за баррель по смеси Brent и от уровня 47-47,50$ за баррель по сорту WTI", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.