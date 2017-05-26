Индекс РТС сегодня может упасть на 1-2% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня будет под давлением на фоне обвала нефтяных цен и фактора пятницы, когда многие игроки закроют позиции перед выходными. Индекс РТС сегодня может упасть на 1-2%. Курсы доллара и евро подскочат до 58 рублей и 64,8 рубля соответственно. На динамику торгов сегодня может повлиять выход данных по заказам на товары длительного пользования и ВВП США в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Интер РАО", "Сургутнефтегаза" (об.), "Северстали" и "Аэрофлота", цены которых преодолевают локальные максимумы. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "ФСК ЕЭС", "Мосбиржи" и "Газпрома", которые активно снижаются в цене в последние дни, пробивая локальные уровни поддержки", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.