"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" до "держать" и оценку на 7%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 75 рублей до 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 66,46 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 63,75 рубля за штуку.