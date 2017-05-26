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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций понизится - ИК "Атон"
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26 мая 2017 года 09:58

Рынок акций понизится - ИК "Атон"

По мнению аналитиков ИК "Атон", в последний рабочий день недели российский рынок акций начнет торги со снижения на 1%.

Опубликовано: /Атон/
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