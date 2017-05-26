Рынок акций продолжит снижаться - "Открытие Брокер"

"В начале дня российский рынок акций продолжит снижаться, рискуя закрыть день на минимальных значениях недели. У рубля также немного оснований для укрепления, поскольку надежд на бурный рост котировок нефти пока нет, а на рынке долговых обязательств наблюдается резкое снижение спроса. Впрочем, если смотреть на динамику азиатских торгов, то инвесторы готовы играть против любого негатива, однако для российского рынка он особенно выражен", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.